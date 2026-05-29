Nueva York.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará una batería de leyes destinadas a blindar a la comunidad inmigrante y frenar el "abuso de poder flagrante" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

La normativa limitará las intervenciones de estos agentes en los denominados "lugares sensibles", como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que cuenten con una orden judicial de arresto.

"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó Hochul en un acto con líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectados por detenciones y deportaciones.

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La nueva legislación neoyorquina establece, además, la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado.

Hochul denunció que los efectivos de ICE recurren al rostro cubierto sin justificación técnica, a diferencia de otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA), con el único objetivo de "intimidar y amenazar a la población".

El paquete legal también pone fin a los convenios 287(g), que permitían delegar funciones migratorias a las policías locales.

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"Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE", enfatizó la gobernadora.

La firma de esta ley se produce en un contexto de creciente tensión entre el estado de Nueva York y las directrices de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas políticas migratorias fueron descritas por la gobernadora como "crueles".

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