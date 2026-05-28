La Casa Blanca dio un paso más en su ofensiva antiinmigrante y, aprovechando el furor por el tema extraterrestre, tachó a los migrantes de “aliens” que “no pertenecen” a Estados Unidos.

La administración de Donald Trump lanzó el sitio whitehouse.gov/aliens, solo que, en vez de ser sobre extraterrestres, es acerca de los migrantes indocumentados.

“Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, advierte.

Lee también Muertes por suicidio en centros del ICE alcanzan ritmo “alarmante”, reporta AP; “algo está saliendo profundamente mal", dice experto

En su mensaje, escrito con letras verdes, el gobierno de Trump acusa a las administraciones anteriores de “encubrir” lo que estaba pasando en Estados Unidos y “acelerar la invasión”. Y afirma que Trump ha sido “el único en hablar del peligro real que los ‘aliens’ representan para las familias estadounidenses”.

El sitio incluye un recuento, en tiempo real, de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses, con una cifra que supera los tres millones desde el inicio de su administración, y un mapa de en qué estados han ocurrido los arrestos, cuántos y por qué delitos son acusados los migrantes.

La Casa Blanca afirma que se encargará de todos los “aliens… y de devolverlos a sus lugares de origen”.

Lee también Académica advierte consecuencias a migrantes mexicanos por políticas financieras de Trump; prevé golpe a remesas

También ofrece la opción a los usuarios de reportar a posibles migrantes.

“NO ERAN HOMBRECITOS VERDES. Estos ‘aliens’ son los millones de INMIGRANTES ILEGALES que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad. El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Hay que proteger la frontera. Hay que deportarlos a todos”.

Antes de lanzar el sitio, la Casa Blanca posteó una serie de mensajes crípticos en X, aludiendo a “un anuncio esta noche”, que aparentemente es el lanzamiento del sitio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv