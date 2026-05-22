La administración del presidente Donald Trump anunció que exigirá a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente, conocida como "green card".

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

“Los no inmigrantes como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita. Su visita no debe funcionar como el primer paso del proceso para obtener una tarjeta de residente permanente", dice en un comunicado.

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Las personas que se encuentren en EU con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen. Foto: Archivo. EL UNIVERSAL

Medida busca reducir necesidad de localizar y deportar a extranjeros que permanecen ilegalmente en EU

Menciona que "cumplir con la ley permite que la mayoría de estos casos sean gestionados por el Departamento de Estado en sus oficinas consulares en el extranjero y libera recursos limitados de USCIS para centrare en la tramitación de otros casos que están bajo su alcance, incluyendo las visas para víctimas de crímenes violentos y trata humana, solicitudes de naturalización y otras prioridades. La ley fue redactada así por una razón, y a pesar de que se ha ignorado durante años, cumplirla ayudará a hacer nuestro sistema más justo y eficiente”.

"De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la 'green card' deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales", declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

De esta forma, aseguró, "se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente" en Estados Unidos.

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"La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente", apuntó.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

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