Ensenada, Baja California.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) puso en servicio la central de autobuses del Valle de Guadalupe y presentó nuevas acciones en materia de movilidad, seguridad y promoción turística.

Este moderno paradero que conectará las comunidades del estado con este destino turístico bajacaliforniano, forma parte del fortalecimiento del Valle de Guadalupe para consolidarlo como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

“El Valle de Guadalupe no solamente es turismo, es cultura, es gastronomía, es naturaleza, es hospitalidad y es esfuerzo de miles de bajacalifornianas y bajacalifornianos. Hoy damos herramientas para seguir creciendo con grandeza, con sustentabilidad, conservando su esencia y abriéndose al mundo”, expresó la mandataria estatal.

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Dijo que la inauguración del proyecto marcará un antes y un después en la conectividad y el desarrollo turístico de la región vitivinícola, al tratarse de un espacio moderno, seguro y funcional que permitirá que miles de visitantes lleguen de manera cómoda, digna y directa al Valle de Guadalupe.

El proyecto de esta terminal de autobuses fue desarrollado, con inversión privada y facilitará la conexión de la población desde distintos puntos del estado hacia este destino turístico.

Además el horario de funcionamiento será de lunes a domingo, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, incluyendo una ruta de San Luis Río Colorado,Sonora, con destino a Ensenada.

Ávila Olmeda comentó que esta infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad tanto para residentes como visitantes, y fortalecerá la seguridad, la comodidad en los traslados y el crecimiento ordenado del corredor turístico más importante de Baja California.

En el evento inaugural fueron presentadas 10 unidades de transporte turístico en el Valle de Guadalupe, las cuales brindarán servicio como taxi de sitio; es decir, las personas podrán utilizarlas para acudir a cualquier destino que tengan durante su recorrido.

Asimismo se anunció la puesta en marcha del programa piloto Tranvía Turístico, mismo que operará de manera gratuita en el primer mes, en lo que se consolida el sistema turístico del Valle de Guadalupe; iniciará su recorrido desde la terminal para circular por puntos específicos como Sol de Media Noche, Cava Valentina, El Cielo, Elena Restaurante, Corteza del Valle, Casa Frida, La Justina y el Museo de la Vid y el Vino, entre otros.

La gobernadora afirmó que además de fortalecer la movilidad, también se refuerza la seguridad en el Valle de Guadalupe, mediante una nueva base de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la cual permitirá mejorar la coordinación operativa, fortalecer la capacidad preventiva y brindar una respuesta más inmediata.

Y acompañada de servidores públicos del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), presentó la campaña estatal “Cuidemos al Ciclista”, la cual se busca concientizar a automovilistas, transportistas de carga y a la población sobre la importancia de convivir en armonía y proteger a los ciclistas que circulan en las carreteras.

Y reconoció el reciente otorgamiento de estrellas Michelin a Chefs de restaurantes del Valle de Guadalupe, resaltando que estos reconocimientos consolidan a la región como un referente turístico, gastronómico y vitivinícola a nivel internacional.