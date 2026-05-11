Ensenada, Baja California. - La gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena) anunció la ejecución de acciones para incrementar la infraestructura vial de esta región de Baja California y tenga mayor conectividad y más vigilancia policiaca.

Entre la labor que se realizará en favor de la movilidad, anunció la entrada en operaciones de la nueva terminal de autobuses del Valle de Guadalupe, complejo que va a operar con diversas rutas diarias hacia puntos clave de la entidad.

Marina del Pilar anuncia obras viales en Valle de Guadalupe, Baja California; reforzarán seguridad turística. Foto: Especial.

Se trata de un paso decisivo para optimizar la conectividad hacia las rutas gastronómicas y vinícolas, lo que beneficiará directamente a toda la cadena de valor turística de la región.

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Además, explicó que el gobierno tiene una partida de 4.5 millones de pesos para la rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y mezcla asfáltica.

Estas obras aseguran que los trayectos hacia los destinos de salud, hospitalidad y las cocinas galardonadas por la Guía Michelin sean seguros y eficientes, con lo que se mantendrá el estándar de calidad que exige un destino de talla mundial.

Marina del Pilar anuncia obras viales en Valle de Guadalupe, Baja California; reforzarán seguridad turística. Foto: Especial.

Asimismo, la mandataria estatal bajacaliforniana mencionó que para salvaguardar la tranquilidad de la comunidad y de los visitantes, giró instrucciones para dar inicio a la construcción de la base operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el propio Valle de Guadalupe.

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Esta iniciativa permitirá reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante cualquier incidente y consolidar una vigilancia de proximidad que se suma a los operativos desplegados en municipios colindantes para garantizar un entorno de paz en el corredor vitivinícola.

Y Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo de la entidad, ha dado seguimiento a las directrices de la gobernadora para estrechar lazos con los sectores productivos y las comunidades locales.

Marina del Pilar anuncia obras viales en Valle de Guadalupe, Baja California; reforzarán seguridad turística. Foto: Especial.

Esta labor conjunta permite que el Valle de Guadalupe no solo se mantenga como el principal productor de vino en el país, sino que evolucione como un símbolo de hospitalidad premium y seguridad integral bajo el liderazgo de la administración estatal.

dmrr