Huajuapan.- América Yamileth Gil González de 16 años de edad, estudiante del Cobao 08 de Huajuapan de León se encuentra desaparecida desde el pasado 07 de mayo del 2026; familiares y la comunidad estudiantil piden apoyo para localizarla.

La estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) 08, América Yamileth Gil fue vista por última vez el pasado 07 de mayo del 2026, en la agencia de Acatlima ubicado en Huajuapan de León.

“Se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a América Yamileth Gil González, estudiante del Plantel 08 del COBAO. Las autoridades ya activaron los protocolos de búsqueda correspondientes”, indicaron las autoridades educativas.

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Cuando la estudiante desapareció vestía suéter de estambre color gris con el logo del plantel Cobao, playera blanca con cuello gris también con logotipo, falda color gris, calcetas escolares, zapatos color negro. Yamileth llevaba una mochila de lona, color verde militar camuflajeada.

Como características particulares de la adolescente de 16 años, es acné en la cara, una cicatriz en el labio superior del lado derecho y perforaciones en la nariz. América es de complexión delgada, de una estatura aproximada a 1.60 metros, de tez morena clara y cabello lacio, largo hasta la cintura, color negro.

Cuando Yamileth Gill no regresó a su hogar, sus familiares iniciaron con su búsqueda junto con la autoridades locales y el personal del Cobao 08 de Huajuapan.

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De acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas No Localizadas (DNOL), también está desaparecida Valeria de la Paz Hernández de 17 años de edad, de Barrio la Posta, Pinotepa Nacional.

La joven fue vista desde el pasado 04 de mayo del 2026.

Entre menores de edad, que fueron vistas por última vez en lo que va de mayo, está Abigail Martíne Núñez de 18 años de edad, de Oaxaca de Juárez.

LL