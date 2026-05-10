Familiares de Eugui Roy Martínez, joven ambientalista asesinado hace seis años, prendieron fuego a un ataúd la noche de ayer frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, para denunciar la impunidad que persiste en este crimen y el abandono institucional.

Hasta ahora, denunciaron, no existen avances en las investigaciones para encontrar y castigar a los responsables de su asesinato.

En tanto que, como víctimas indirectas, tuvieron que desplazarse de manera forzosa de su comunidad a causa de la violencia y con el objetivo de garantizar su integridad física. Esto provocó que perdieran sus fuentes de empleo y estabilidad económica.

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“No sólo nos arrebataron a una persona amada y comprometida con la vida; también fuimos despojados de nuestra estabilidad, de nuestro hogar y de nuestra forma de vida. Somos una familia desplazada, obligada a abandonar nuestro territorio y nuestra fuente de trabajo a causa de la violencia y de la falta de garantías para nuestra seguridad”.

Eugui Roy de 21 años de edad e integrante de la Organización para la Conservación del Medioambiente en Oaxaca, fue asesinado en el rancho Magnolia ubicado en la comunidad de Tierra Blanca del municipio de San Agustín Loxicha.

Como activista ambiental y estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, realizaba actividades de protección de especies de serpientes y víboras en esta región del estado.

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“Han sido seis años de dolor, de ausencia y de una lucha constante por verdad y justicia que, hasta este día, sigue enfrentándose al abandono institucional y a la impunidad”, señalaron. Su asesinato transformó profundamente la vida de toda una familia y dejó consecuencias que continúan hasta el presente”, manifestaron.

Sus familiares afirmaron que la falta de respuestas, la ausencia de resultados concretos y la negligencia institucional han prolongado su sufrimiento y los han obligado a vivir en la incertidumbre y en la desprotección.

“La impunidad no termina con el crimen: se extiende cada día que las autoridades omiten su responsabilidad de investigar y garantizar justicia”.

Durante la protesta, exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca avances reales en la investigación y garantías de su seguridad, “para que ninguna otra familia tenga que vivir el abandono, la revictimización y el desarraigo que hemos enfrentado”.

LL