Putla.- Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) con sede en Putla Villa de Guerrero toman las instalaciones, piden la destitución de la coordinación académica.

La comunidad estudiantil dio a conocer que entre sus peticiones está el cambio inmediato de los coordinadores actuales y la participación directa del alumnado en la nueva elección de la nueva coordinación.

Esto, al externar que la administración actual que está a cargo de la facultad, ha propiciado un ambiente de confrontación entre el alumnado, lo cual afecta directamente en lo académico y la convivencia estudiantil.

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“Queremos la posibilidad de elegir como coordinador a alguno de los enfermeros con los que iniciamos este proyecto académico, considerando su conocimiento y cercanía con la facultad”, señalaron tras tomar las instalaciones de enfermería con sede en Putla de Guerrero, durante la noche del viernes.

Tomaron las instalaciones de enfermería con sede en Putla de Guerrero, durante la noche del viernes. | Foto: Archivo / Twitter UABJO.

Asimismo, pidieron la apertura del diálogo con la directora de la institución educativa para plantear sus necesidades: “Ocupamos espacios formales donde los estudiantes podamos ser escuchados y nuestras peticiones consideradas. Así como el compromiso de brindar información clara y veraz en todas las convocatorias institucionales”, dijeron.

Además, los estudiantes expusieron que las demandas presentadas tienen como finalidad mejorar las condiciones académicas y el ambiente estudiantil dentro de la institución, por lo que reiteraron su disposición al diálogo siempre y cuando exista respeto y voluntad de atención por parte de las autoridades correspondientes.

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A través de un comunicado, el Consejo Estudiantil informó que la toma de las instalaciones estalló luego de que no llegaran a acuerdos concretos ni soluciones con la actual directora, “como comunidad estudiantil, reiteramos que nuestra intención es ser escuchados y llegar a soluciones favorables mediante el diálogo respetuoso y la atención adecuada a nuestras inquietudes”, agregaron.

Hasta la tarde de este sábado, las autoridades de la universidad no han emitido una postura o comunicado oficial respecto a la toma de instalaciones ni sobre las demandas planteadas por los estudiantes.

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JACL/cr