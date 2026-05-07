Oaxaca.- De acuerdo a la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), del 1 de enero al 3 de mayo del 2026, son 24 mil 247 hectáreas de bosques de Oaxaca afectadas por incendios, ante lo cual autoridades exhortan hacer uso responsable del fuego ante las altas temperaturas que atraviesa el país.

“Exhortamos a los ciudadanos para que hagan el uso responsable del fuego, sobre todo porque en estos momentos tenemos muy altas temperaturas; las quemas agrícolas son la mayor causa de que el fuego salga de control”, indicó Magdalena María Coello Castillo, titular de la Coesfo.

La mayor cantidad de incendios se ha presentado en la región de la Mixteca (4 mil 641 hectáreas). Mientras que la región del Istmo de Tehuantepec es la más afectada por las llamas, con al menos 13 mil 331 hectáreas perjudicadas.

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Del total de la superficie dañada por los incendios, la mayor parte se concentró en el mes de febrero, con casi la mitad de las afectaciones, 11 mil 714 hectáreas, debido a los fuertes vientos de los frentes fríos.

“La presencia de los frentes fríos vino con mucha intensidad de viento en los meses de enero y febrero, por ejemplo, en esas fechas en la región de la Mazateca, cuando las brigadas fueron atender un incendio y se suscitaron tres más, eran cuatro al día porque la gente hizo el uso de la quema agrícola”, explicó Coello Castillo.

De forma reciente, las autoridades y pobladores reportaron afectaciones en las Chimalapas, las cuales duraron más de ocho días, y aunque está en un 95 por ciento controlado, causó daños en más de 450 hectáreas de bosques de pino. “En este incendio se ha podido controlar con el apoyo del equipo aéreo, para el ingreso de las brigadas porque ha sido en zona profunda de los bosques”, agregó.

En lo que va del año, el fuego ha dañado severamente a zonas protegidas como el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, donde el incendio duró siete días con más de 50 hectáreas bajo fuego. Otras 475 hectáreas en la reserva comunal Tres Picos ubicada en el predio Espíritu Santo ubicado en Santa María Chimalapa, Oaxaca.

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