La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado aprobó un dictamen para que, en el marco del Programa de Manejo del Fuego, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se coordine con las autoridades competentes para disponer de manera oportuna de medios aéreos especializados para la prevención, detección temprana, atención, combate y control de incendios forestales.

El documento refiere que, con información preliminar del Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales, del 1 de enero al nueve de abril de 2026, se registraron dos mil 565 incendios forestales en las 32 entidades federativas, con una superficie acumulada de 132 mil 542.44 hectáreas.

Además se identificó que las entidades con mayor presencia de incendios fueron México, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos y Chihuahua, las cuales concentran 71 por ciento del total nacional.

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Se plantea que dicha coordinación se instrumentará mediante mecanismos de planeación, financiamiento, operación y evaluación que garanticen la disponibilidad estacional y regional de los medios aéreos, sin imponer obligaciones patrimoniales específicas, pudiendo recurrir a contratación de servicios, convenios intergubernamentales y esquemas de uso compartido.

Dicha coordinación, plantea el dictamen, también debe encargarse de la operación segura y eficiente durante la ocurrencia de incendios, con protocolos compatibles con el Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, menciona que debe preverse que se establezcan criterios técnicos para el equipamiento, mantenimiento y asignación conforme a mapas de riesgo, valores de conservación y prioridades definidas en los programas de ordenamiento del territorio.

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El proyecto también propone que las entidades federativas y la Ciudad de México, en el marco de sus respectivos programas de manejo del fuego, participarán en dichos esquemas conforme a su disponibilidad presupuestal y a los instrumentos de planeación y coordinación que se celebren con la Federación, a través de los Grupos Técnicos Operativos, el Sistema de Comando de Incidentes y el Sistema de Calificación para el Manejo del Fuego, sin perjuicio de las atribuciones de Protección Civil.

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