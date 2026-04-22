La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, en donde abordaron temas como el fortalecimiento del sistema forense y la atención a víctimas de desaparición.

De acuerdo con la FGR en un comunicado, la fiscal general resaltó el compromiso del Gobierno federal para fortalecer las capacidades institucionales para atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas del delito, con una determinación de cumplir de manera plena con obligaciones en materia de derechos humanos.

Según Godoy Ramos, la Fiscalía General de la República “articula la atención de temas prioritarios como desaparición de personas, tortura, personas periodistas y libertad de expresión, migración, personas y comunidades indígenas, atención psicosocial y servicios a la comunidad”.

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“Seguiremos trabajando en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, la sociedad civil y los esfuerzos coordinados desde esta instancia de procuración de justicia”, garantizó.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, en reunión con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk. Foto: Especial

Ernestina Godoy indicó que uno de los ejes prioritarios de la respuesta institucional del Estado mexicano para proteger a personas defensoras de derechos humanos es el fortalecimiento del sistema forense, como condición indispensable para la identificación humana.

La FGR subrayó que durante su intervención, Volker Türk mostró apoyo de su Oficina de Naciones Unidas en la implementación de proyectos con el Gobierno Mexicano, para hacer posible el respeto de aquellos que sufren abusos.

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“Volker Türk reconoció los esfuerzos realizados, subrayó la importancia del derecho a la verdad y reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para brindar cooperación y asistencia técnica, destacando la necesidad de avanzar en acciones firmes y coordinadas frente a los desafíos estructurales, particularmente en materia de desaparición de personas”, agregó.

En el encuentro participaron representantes de organismos internacionales y titulares de las fiscalías de los 32 estados del país, así como la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

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