El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quedó impactado por los murales que observan diariamente las y los ministros antes de deliberar, al considerar que reflejan de manera cruda la violencia y los abusos que deben combatir desde el ámbito judicial.

“Estoy en México en una visita oficial. Estoy aquí, en la Suprema Corte, y cuando subí el escalón para conocer a todas las justicias, veo estos murales. Y estos murales son lo que ven cada día cuando van a deliberar en sus casos”, expresó.

Añadió que las imágenes muestran escenas de tortura, violencia contra las mujeres, abuso policial y encarcelamiento, “en la forma más gráfica”, como un recordatorio permanente de que los derechos humanos deben estar en el centro de sus decisiones. “Nunca he visto algo así en ninguna otra corte alrededor del mundo”, subrayó.

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The vivid murals at the Mexican Supreme Court @SCJN are a reminder that human rights are central to every deliberation. pic.twitter.com/zSw1eI8AuI — Volker Türk (@volker_turk) April 21, 2026

La visita del funcionario de la Organización de las Naciones Unidas ocurre en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en México, donde oficialmente se contabilizan más de 100 mil personas desaparecidas, una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos en el país.

Durante su estancia, Volker Türk ha sostenido encuentros con autoridades federales, representantes del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, con el objetivo de evaluar la situación y fortalecer la cooperación internacional.

El Alto Comisionado ha puesto énfasis en la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para la búsqueda de personas, garantizar investigaciones efectivas y combatir la impunidad, además de atender las causas estructurales que han permitido la expansión de este fenómeno.

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Su agenda en México también incluye el análisis de otras problemáticas como la violencia de género, la militarización de la seguridad pública y las condiciones del sistema de justicia, en un momento en que organismos internacionales han reiterado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en el país.

La presencia de Volker Türk forma parte de una visita oficial que busca visibilizar la crisis, escuchar a las víctimas y emitir recomendaciones que puedan incidir en políticas públicas y decisiones judiciales en México.

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