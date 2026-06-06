A través de varios videos y fotos, la comunidad estudiantil del Conservatorio Nacional de Música compartió las inundaciones y fotos registradas en las instalaciones de la escuela el jueves por la mañana.

Los estudiantes detallan que les preocupa la filtración de agua que hubo en el cubículo de la sociedad estudiantil: “En la primera etapa de remodelación se reacondicionó el techo del cubículo. Hay un leve desprendimiento y una filtración de agua cerca de una de las lámparas que están en la oficina”, explican y detallan que, puntualmente, el salón nueve y en el salón 12 se alertó de encharcamientos e inundaciones.

“En el salón 12 donde se encontraban dos pianos, que eran bastante buenos. Nos informan que allí se inundó y sí llegó a los pianos. Obviamente esto afecta los bienes materiales”.

Imágenes de las afectaciones en el cubículo de la sociedad estudiantil. Crédito: Especial

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Sin embargo, ambos salones (el nueve y el 12) serán remodelados en la segunda etapa del proyecto de rehabilitación. Los estudiantes reiteran que las mayores preocupaciones son el cubículo de la sociedad estudiantil y el lobby porque “hubo una impermeabilización supuestamente en esa área, y también hubo arreglos. Pero me parece que fueron superficiales porque nunca habíamos tenido problemas de goteras en la oficina y el lobby, que entraron en la primera etapa de remodelación. Nos referimos a esa cantidad de agua que llega a inundar salones y que no se había visto en muchos años en el Conservatorio”.

Los jóvenes también son enfáticos en que les inquieta la respuesta de las autoridades: “Hubo un recorrido con autoridades del INBAL, directivos del Conservatorio y arquitectos encargados de las remodelaciones que hubo en la escuela en la primera quincena de marzo”. Cuentan que, entonces, se les dijo que todo lo que pasaba en la institución era por vicios ocultos y que el trabajo de los arquitectos era impecable.

Imágenes de las afectaciones en el cubículo de la sociedad estudiantil. Crédito: Especial

“Nos dijeron que los problemas que estamos viendo no eran problema de los arquitectos, sino de las tuberías viejas, los vicios ocultos que ellos no podían controlar. Que básicamente no fue su culpa, sino de las hojas de los árboles que taparon las tuberías”.

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Y la responsabilidad recayó sobre el personal de limpieza que no asiste a la parte de arriba de la escuela para hacer limpieza. La explicación fue que se tiene que pedir un mantenimiento específico para la temporada de lluvias: “Y como no era temporada de lluvias no se solicitó. Esto nos lo dijo el arquitecto Alar”, informan.

La retroalimentación de las autoridades ha provocado frustración y enojo en la comunidad estudiantil: “Derivado de la asamblea general que hubo en la escuela, resultó en un paro activo y este paro activo resultó en propuestas, la primera propuesta era solicitar un recorrido con Protección Civil, y asistió protección civil, pero del INBAL. El recorrido se tenía programado que fuera por toda la escuela, por todas las instalaciones, para asegurarnos que el plantel era un lugar seguro para poder seguir tomando clases y, sin embargo, lo único que se nos hizo fue ir al salón más afectado, el que tuvo una cascada de agua, del que se hizo el video más viral, y por todo el techo de la escuela para enseñarnos que no es su culpa, que eran las hojas, que incluso había conexiones que ya no conducen electricidad. La interacción con las arquitectas fue hostil, y se justificaron, todo era mostrar que ellos estaban bien y nosotros mal”.

Los estudiantes concluyen: hay necesidades claras y evidentes que pueden poner en riesgos su integridad y bienes materiales (los instrumentos), mientras que las autoridades sólo quieren calmar la molestia: “Eso se ve como un placebo para atenuar nuestro enojo ante las tan aclamadas remodelaciones de la Secretaría de Cultura”.

Imágenes de las afectaciones en el cubículo de la sociedad estudiantil. Crédito: Especial

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