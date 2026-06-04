Autoridades de la Secretaría de Cultura de la CDMX inauguraron, esta noche, la Casa de las Palabras en lo que antes fue la Casa Museo Ramón López Velarde.

Luego de 33 años de ser administrada por una fundación creada para gestionar y proteger el inmueble porfiriano, la casa pasó a manos de la Secretaría de Cultura local, con el objetivo de iniciar una nueva etapa.

Ahora, contaron autoridades, tendrá una vocación dedicada a la palabra desde diferentes perspectivas: desde la poesía indígena, afromexicana y de la comunidad LGBT+.

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El espacio será gestionado por el dramaturgo Andrés Carreño, quien dijo que están gestionando el recinto desde diciembre pasado.

“Con la alegría de darle una nueva identidad a este espacio es que llegamos mi equipo y yo, que ha ido creciendo en número y pasión. Paso a paso esta casa ha comenzado a decir sus primeras palabras, eso sí, con el respaldo de la historia que tiene, y con la ayuda de ‘Ramoncito’, como le decimos; de ‘Efraincito’ y de Novo”, refirió el también director.

Por su parte, la titular de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, adelantó que la casa donde Ramón López Velarde pasó sus últimos tres años, será el primer cabaret público de la Ciudad de México.

“La Casa de las Palabras, que fuera la casa del gran poeta, Don Ramón López Velarde, será un lugar donde la palabra no descanse, donde las artes, la comunidad y la cultura de darán cita para dialogar y disentir;

Y agregó que, en la parte de arriba de la casa, se encontrará el primer cabaret público de la Ciudad de México.

“Esperamos en el futuro tener a la librería del Fondo de Cultura Económica y tener, en la parte de arriba, en un espacio que van a conocer, el primer cabaret público de la Ciudad de México, estamos en eso, se irá logrando, conforme a los permisos, pero nos urgía abrir”, refirió la funcionaria.

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