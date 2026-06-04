El Conservarorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" amanecieron con nuevas inundaciones, a poco más de un mes de que en redes sociales se denunciara que las lluvias dejaron múltiples afectaciones en los salones del Conservatorio.

La comunidad estudiantil compartió videos e imágenes donde puede verse que, la mañana de hoy, ambas instituciones registraron inundaciones al interior de sus planteles.

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En el caso del Conservatorio, las imágenes muestran goteras, filtraciones e inundaciones en el Salón 9, informan estudiantes. Una de las fotografías muestra también la acumulación de agua en el techo.

Salones de clases de EL Conservarorio Nacional de Música, inundados tras las fuertes lluvias del miércoles 3 de junio.

Video: Especial pic.twitter.com/078VBCP5xM — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) June 4, 2026

En La Esmeralda, a través de los videos, se ven graves inundaciones en áreas de casilleros, pasillos y un salón.

Interiores de La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", tras las fuertes lluvias de este miércoles, 3 de junio.

Video: Especial pic.twitter.com/KiZBrWQs1o — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) June 4, 2026

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Las afectaciones se dan después de los recorridos que hicieron las autoridades por las instalaciones de varias de estas escuelas con el fin de verificar el avance de las obras dentro de la primera etapa del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), plan en el que se ejercen 60 millones de pesos.

El boletín oficial anunció, entonces, que para el Conservatorio se destinó una inversión de alrededor de 47 millones de pesos.

Además, en octubre de 2024 EL UNIVERSAL reportó las múltiples carencias y necesidades que tiene La Esmeralda.

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melc