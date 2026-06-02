El álbum Jazz Sinfónico Mexicano, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y el músico Vince Mendoza, ganador de ocho premios Grammy como director invitado, reúne a varias generaciones de compositores mexicanos y un abanico de estilos. Surgido a partir de los conciertos que ofreció la OFUNAM en su segunda temporada del año pasado por el Día Internacional del Jazz, el disco incluye obras de artistas como el propio Vince Mendoza, José Luis Esquivel, Jhoely Garay, Mario Santos, Joselyn Vargas, Héctor Infanzón, Enrique Nery, Eugenio Toussaint, José Gurría-Cárdenas, Rosino Serrano y Antonio Sánchez, autor de la banda sonora de Birdman, de Alejandro González Iñárritu.

El compositor, arreglista y director de la Orquesta Moderna, Rosino Serrano, quien estuvo a cargo de la producción, dijo durante la presentación del álbum que se trata de una ocasión especial para la música y el jazz mexicanos. Es inusual que las orquestas principales del país, como lo es la OFUNAM, den cabida a estos repertorios, afirmó.

Cuando Vince Mendoza tomó la palabra, reconoció el valor de la orquesta para probar nuevos lenguajes, improvisar y hacer que el proyecto fuera posible. Dijo que ama que la comunidad de músicos sea lo más importante en el jazz, y que para tener hoy este disco —cuya distribución hace Urtext— y escucharlo a través de las plataformas de streaming, se necesitaron muchos años de preparación.

El baterista Antonio Sánchez afirmó que el público de jazz parece disminuir ante la música comercial avasallante, pero que este tipo de eventos le dan esperanza.