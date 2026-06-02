Estudiantes de la secundaria Oficial 315 “Torres Quintero”, en San Sebastián Zumpango, Estado de México, desarrollaron un robot explorador inspirado en los utilizados por el arqueólogo Sergio Gómez Chávez en el túnel de la Pirámide de la Serpiente Emplumada.

El proyecto les dio el pase para representar a México en la FIRST LEGO League Asia Pacific Open Championship 2026, del 9 al 12 de julio en Sídney, Australia. Luego de ganar varios certámenes de robótica en el país, los estudiantes y sus instructores esperan recaudar un millón 300 mil pesos para cubrir los gastos del viaje.

El robot explorador fue diseñado por el grupo de robótica “Investigatorres”, conformado por 18 estudiantes de diferentes grados, y presenta una versión mejorada de los robots que exploraron el túnel debajo del Templo de Quetzalcoatl, explica el profesor Jonathan Escobar.

El robot, nombrado “SEARCH” en honor al arqueólogo Sergio Gómez, ya fue probado en algunos túneles de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Entre las mejoras en el robot hay un detector de gas radón, sensores térmicos, inalámbricos, conexión WiFi y un avance de hasta 100 metros de forma inalámbrica.

Tras competir en Australia, explica Escobar, el robot será donado a Sergio Gómez para el Proyecto Tlalocan.

Sobre su proceso de elaboración, el docente explica que fue construido desde cero, las piezas fueron ensambladas por los estudiantes y tuvo un costo aproximado de 18 mil pesos con recursos de la propia escuela.

Escobar explica que una tarea importante es motivar a los estudiantes y no tener miedo de competir contra los mejores talentos del mundo.

“Se trata de levantarlos lo más que se pueda, que los niños tengan más confianza para que con la ayuda de mis otros compañeros en diseño del robot, en las exposiciones —porque también tenemos que exponer en inglés— lleguemos los más lejos que se pueda. Esperamos juntar los recursos”, señala.

Si bien el gobierno de San Sebastián Zumpango y del Estado de México está al tanto del proyecto y ha manifestado su apoyo, todavía no se ha recaudado la cifra final para que los 18 estudiantes y sus profesores viajen a Australia. Por ello es que, con ayuda de Sergio Gómez, se lanzó un documental que narra el proceso de construcción del robot, con el objetivo de difundir el tema y juntar los recursos.

“Esperamos llegar a empresarios, a medios, para que el viaje sea una realidad”, confía.