Después de la detención en septiembre pasado del líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez, el crimen no ha cesado en Tabasco, pues los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y amenazas van al alza, y en los últimos ocho meses incluso han registrado cifras récord.

Especialistas en seguridad consultados por EL UNIVERSAL señalan que cuando un grupo delictivo forma parte de una Institución no se puede considerar que el responsable sea una o dos personas, sino que se genera una red criminal difícil de desarticular.

Además, el debilitamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS) desató los enfrentamientos locales como en Tabasco.

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Inseguridad en Tabasco

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el homicidio doloso documenta un aumento de 35% al comparar septiembre de 2025, que registró 40 víctimas, y abril de 2026, con 54.

Los casos de extorsión reflejan un aumento de 88%, pues en septiembre de 2025 documentó 17 víctimas y en abril de 2026 fueron 32.

El delito de narcomenudeo muestra un aumento de 21.3%, al registrar en septiembre del año pasado 94 carpetas de investigación y 114 en abril de 2026.

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En amenazas se tuvo un alza de 21.6%, al pasar en septiembre de 2025 con 389 carpetas de investigación a 473 en abril de 2026.

El 12 de septiembre de 2025 fue detenido en Paraguay Bermúdez Requena, alias El Abuelo, y fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México, el gobierno estatal lo acusa por los probables delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Este lunes la audiencia intermedia de El Abuelo fue diferida para el próximo 15 de junio a petición de su defensa para revisar el expediente, integrado por 12 tomos, presentado por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET).

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En tanto, Erubiel Tirado Cervantes, especialista en temas de seguridad y profesor de la Universidad Iberoamericana (Ibero) explica que cuando se trata del descabezamiento de una organización no necesariamente hay un impacto en términos de baja en automático sobre el fenómeno criminógeno de la célula delictiva a la que pertenecía la persona que es arrestada o neutralizada.

“Entonces, al no notarse una disminución en la incidencia delictiva en la entidad pese al desmembramiento de La Barredora, en ese sentido quiere decir que en realidad a lo mejor este personaje no era tan importante o bien no se ha desarticulado la organización. No basta con el mero descabezamiento de personajes de las estructuras intermedias o principales. Si eso no va acompañado de una desarticulación o desmantelamiento de las redes de complicidad obviamente la incidencia es nula”, sostiene el académico.

Indica que llama la atención que, a pesar de los cambios metodológicos del conteo que se hace oficialmente de la incidencia delictiva en el país y que eso también tiene que ver a nivel estatal, “en el caso específico de Tabasco se siga observando una alta incidencia, porque a nivel nacional se presume una baja de incidencia delictiva, sobre todo en homicidios dolosos”.

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El académico subraya que, en el caso de Tabasco, una de las causas podría ser que la violencia no fue afectada y La Barredora sigue intacta en ese sentido.

Mientras que la segunda causa es que difícilmente va a haber una incidencia a la baja de la actividad criminógena de la organización, al no estar acompañada de un desmantelamiento real de las redes de complicidad, tanto en la parte operativa como en las estructuras y cómplices dentro y fuera de gobierno estatal.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dice que hay evidencias de que el grupo delictivo La Barredora sigue operando.

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Abunda en que cuando un grupo delictivo es parte integrante de una institución no se puede considerar que el responsable sea una o dos personas, sino que se genera una auténtica red criminal, difícil de desarticular.

“Tabasco tiene instituciones tradicionalmente débiles en términos de capacitación y equipamiento. Ello dificulta el combate a los delitos y se requiere una buena política, inteligencia, equipamiento e instituciones eficientes y capaces”, argumenta el director del Observatorio.

Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en el análisis de riesgos políticos, sociales y de seguridad, expresa que la detención de Bermúdez Requena, el debilitamiento de los carteles CJNG y CDS dejan vacíos de poder en el control territorial, con lo que es posible que los criminales locales estén buscando afianzar su capacidad delictiva.

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