Tabasco. - Una desbandada se ha registrado en las últimas horas en el gabinete del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien había adelantado que son cerca de 12 los funcionarios que dejarían el cargo para buscar una candidatura en 2027.

Cabe señalar que, la dirigencia estatal de Morena, fijó como plazo máximo el 31 de mayo, para que los funcionarios públicos que deseaban participar en la contienda interna del partido se separaran del cargo para competir en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.

Ante ello, presentaron su renuncia al cargo, los secretarios de ordenamiento territorial y obras públicas (Sotop), Daniel Casasús, quien aspira a la alcaldía de Centro.

Asimismo, dejaron el cargo la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca (Sedap), Luisa Cámara Cabrales, quien busca una diputación federal; y la secretaria de Bienestar del Estado de Tabasco Mayra Paloma López Hidalgo, quien aspira a la presidencia municipal de Cárdenas.

Julio César Gerónimo Castillo, secretario de Bienestar. Foto: Especial.

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Mientras que, Vianey Rodríguez Torres renunció a la dirección del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT), para competir por la alcaldía de Nacajuca.

A su vez, la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Fabiola Peralta, se separó del cargo para buscar ser la abanderada a la alcaldía de Jalpa de Méndez.

De igual forma, Héctor Raúl Cabrera Pascasio, dejó su cargo en la Dirección del Instituto de la Defensoría Pública de Tabasco, para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Teapa.

Mientras que, Francisco Sánchez Ramos, coordinador Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), para buscar la alcaldía de Huimanguillo.

Funcionarios dejan gabinete de Tabasco para competir por candidaturas; gobierno alista relevos. Foto: Especial.

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También, Evaristo Hernández Silván renunció al cargo de director de Enlace Gubernamental de la Oficina de la Gubernatura, con miras a buscar una diputación local.

Y aunque hasta el momento sólo estos han confirmado su renuncia, el gobernador Javier May, ventiló que son entre 10 y 12 los funcionarios que se separarían del cargo y que el mismo precisaría los nombres.

“Al rato vamos a informar y ya mañana le informamos bien cómo queda. - ¿Todavía no puede adelantar algo? - Todavía no, todavía no. Mañana ya informaré de qué compañeras y qué compañeros se van a separar del encargo para ir por sus proyectos que ellos quieren construir", apuntó

"- ¿Cuántos habrá gobernador? - Yo creo que... digo, estamos hablando... no tengo el dato, pero hay entre diez o doce compañeras y compañeros. - ¿Todos estarían cubiertos? - Sí, sin problema. Tenemos un gran equipo, la verdad que hay un buen equipo de trabajo", refirió en entrevista durante el fin de semana.

Victoria Arévalo Zenteno, secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Foto: Especial.

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No obstante, hasta el momento sólo ha designado nuevos titulares en Sotop, donde designó a Victoria Arévalo Zenteno, en Sedap que queda a cargo de Guillermo Priego León, la Secretaría de Bienestar, a la que llega Julio César Gerónimo Castillo y en la subsecretaría de salud, donde nombró a María del Rosario Rodríguez Burelo.

Cabe señalar que, este día, también anunció su renuncia al cargo, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván, quien dijo buscar la coordinación territorial del distrito V federal, para posteriormente buscar la diputación federal en 2027.

“He sido invitado por varios compañeros para participar en el proceso de selección de quienes van a ser coordinadores distritales territoriales en los próximos... en las próximas semanas, meses. Hoy, pues obviamente, anuncio mi separación de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco, con efectos a partir del 9 de junio del 2026".

"Esta decisión responde a una convicción personal y política, pues participaré en el próximo proceso interno de selección de coordinadores", indicó finalmente.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Leal López, designó a Iván de Jesús González Ponce, como nuevo Director General del Sistema Penitenciario Estatal.

Durante el nombramiento, el titular de la SSPC exhortó al nuevo funcionario a desempeñar su encomienda con responsabilidad, compromiso y apego a los principios de legalidad, disciplina y respeto a los derechos humanos, en beneficio de la seguridad y la buena gestión del sistema penitenciario.

En el evento estuvieron presentes el Comisionado de la Policía Estatal, Omar Castañeda Ríos, así como la titular de la Oficina de Coordinación, la maestra Rosa Elena Nova Ramírez, quienes atestiguaron la entrega del nombramiento del nuevo funcionario.

dmrr