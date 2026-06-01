Aguascalientes, Ags.- Agentes caninos del Grupo K9 detectaron, en hechos distintos, dos cajas que contenían marihuana en dos empresas de paquetería de Aguascalientes.

Los policías caninos olfatearon el narcótico y pusieron en alerta a policías estatales.

El primer hallazgo de la droga fue reportado este domingo y el segundo este lunes 1 de junio de 2026, por elementos de la Policía Municipal.

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El domingo pasado el encargado de una empresa de paquetería ubicada sobre la calle Lovelia en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, reportó que una caja de cartón proveniente de la Ciudad de México desprendía un fuerte olor a marihuana.

Binomios caninos detectan marihuana en paqueterías de Aguascalientes; aseguran cinco kilos. Foto: Especial.

En consecuencia, binomios caninos del Grupo K9 llegaron al sitio, realizaron un rastreo y entre los paquetes localizaron una caja de cartón, que marcó el canino; al momento la inspeccionaron en presencia del encargado de la empresa de paquetería, se percataron que contenía hierba verde, al parecer marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo.

Este lunes, oficiales estatales aseguraron 4 kilos de marihuana también en una empresa de paquetería, al norte de la ciudad de Aguascalientes.

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El Grupo K9 se presentó en un establecimiento ubicado sobre Avenida Héroe de Nacozari en el fraccionamiento Las Hadas, a petición del encargado del lugar.

Luego de ser entrevistado, los elementos procedieron a realizar una revisión con un binomio canino, que se detuvo en una caja de cartón, y los policías con el permiso del encargado, procedieron a abrir la caja, percatándose que en su interior contenía seis bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que sumaron un peso aproximado de 4 kilogramos.

Los paquetes de droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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