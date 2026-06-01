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Un accidente en el que estuvieron involucrados un autobús de transporte de pasajeros de la línea OCC de la empresa ADO, una camioneta doble cabina y una trimoto. De manera preliminar se reportan seis personas fallecidas, cinco hombres y una mujer.
El impacto de estos tres vehículos ocurrió esta mañana sobre la carretera Transístimica, en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
En un comunicado, el gobierno del estado informó que además, tres personas recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas para recibir atención médica en diversas unidades médicas.
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De acuerdo con las autoridades estatales, en el sitio del accidente se encuentran personal de la Policía Estatal y de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, el Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del municipio de Matías Romero Avendaño.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente sobre la carretera Transístmica.
LL
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