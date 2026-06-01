Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las rondas de negociación entre México y Estados Unidos serán “arduas”, “complejas” y difíciles.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó a Vidal Llerenas como nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dijo que “la negociación anterior también costó trabajo. Esta nos va a costar más” y añadió que nada ha sido fácil de negociar en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, dijo que esto es como cuando en las pruebas deportivas se incrementa el nivel de dificultad, porque “cada vez te ponen más alto el obstáculo, pero tenemos con qué brincarlo. Hay que echarle ganas, cohesión, perseverancia y no desesperarnos”.

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Explicó que en las negociaciones hay diferentes puntos de vista, porque “nosotros queremos que no haya aranceles, pero ellos dicen queremos aranceles, aranceles, aranceles. Y así sucesivamente muchos puntos en los que no vamos a estar de acuerdo. Argumentamos, tratamos de persuadir”.

Se negó a confirmar o rechazar si el gobierno estadounidense les pidió que las exportaciones de automóviles tengan el 50% de contenido estadounidense, como se publicó en medios de la Unión Americana.

Por lo que, dijo que durante las negociaciones no podrá dar datos de lo que se pone sobre la mesa, “tenemos que cuidar muchísimo lo que estamos haciendo. Ser eficaces. No tanto vocales, pero ser eficaces”.

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Consideró que actualmente “estamos en una conversación formal” en la que participa Estados Unidos y México y “ojalá el día de mañana logremos que Canadá también participe”.

A pregunta expresa sobre la integración de los canadienses comentó que no saben cuando será y añadió: “… eso te lo podré responder el día 16 o 17 (de junio), porque estaremos allá en Washington. Nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda. Así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos, Canadá y los Estados Unidos, ver esto cómo se va a resolver”.

Sobre si habrá una reunión trilateral el primero de julio no quiso confirmar ni negarlo, solamente respondió: “Por lo pronto, tenemos ronda tercera el día 20 de julio aquí en la Ciudad de México. Eso ya está acordado”.

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Agrego qué en la segunda ronda de negociaciones de mediados de junio México llevará “una posición muy sólida… como ya lo comentaba yo, presentar una serie de propuestas que reflejan los intereses legítimos de toda la planta industrial en México”.

Añadió que “el mensaje, yo diría que es de certidumbre. No, no hay que confundir certidumbre con facilidad, o lo simple con lo resuelto, que luego confundimos”.

Sobre la primera ronda hecha del 27 al 29 de mayo, expuso que “fue positiva primero porque se iniciaron las conversaciones. Segundo, el ambiente fue amistoso. Tercero, no hablamos de política porque me preguntaban en la mañana”.

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