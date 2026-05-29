El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que este viernes concluyó la ronda de negociaciones con Estados Unidos en un ambiente "constructivo y de diálogo franco" para abordar la revisión del tratado comercial de ambos países y Canadá (T-MEC).

"Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) encabezada por Jeffrey Goettman. El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en Ciudad de México", publicó el funcionario en un breve mensaje en su cuenta de X.

Mientras que la Secretaría de Economía compartió un video de Ebrard sobre lo que se abordó en el encuentro: "hablamos de reglas de origen, del sector automotriz... y cómo podemos integrarnos más y mejor entendernos mutuamente".

De acuerdo con el funcionario federal, "hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación". Y agregó que "ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión como está previsto con nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".

La dependencia del gobierno federal destacó que México y Estados Unidos "avanzan con diálogo cordial". La próxima reunión será el 16 de junio en Washington, D.C.

📣 Mensaje del secretario @m_ebrard tras concluir con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC.



🇲🇽🤝🇺🇸 México y EE. UU. avanzan con diálogo cordial en reglas de origen, sector automotriz e integración regional.



📍Próxima ronda: 16 de junio en Washington. pic.twitter.com/jWoxQzBLKR — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

México y EU abordan reglas de origen, sector automotriz e integración regional

Tras tres días de conversaciones en lo que fue la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos estadounidense y mexicano intercambiaron opiniones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

Tras concluir la ronda realizada del 27 al 29 de mayo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, dijo, a su salida de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, alrededor de las 13 horas:

“Tuvimos reuniones muy productivas” con el equipo negociador mexicano.

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante los tres días se abordaron los temas de “reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente”.

Añadió que "los siguientes pasos son, el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener, y ya tenemos prevista la del 20 de julio, que va a tener lugar aquí en México”.

En un video mensaje que envió a medios, tras cancelar la conferencia de prensa que pretendía dar este viernes, Ebrard añadió que “ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión".

"Saldo positivo” en primera ronda de negociación México-EU

La Secretaría de Economía envió un comunicado en el que dijo que se concluyó la ronda “con saldo positivo”, lo que se dio “en un ambiente constructivo y de diálogo franco, la primera ronda formal de negociaciones formales” para la revisión T-MEC.

La dependencia dijo que “los equipos técnicos de ambos países, coordinados, avanzaron de manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región. Durante esta primera ronda se revisaron temas prioritarios para la economía regional: reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

Explicó que “ambos países llegaron a la mesa de negociación con una posición sólida, sustentada en evidencia, y con la disposición de construir acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, a la industria y a los consumidores de los tres países. La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador”.

Dijo que “México reiteró que la fortaleza del tratado reside en la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo”.

Anunció que en la segunda ronda, a realizarse el 16 y 17 de junio, se incorporarán los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen.

En tanto que, en la tercera ronda, a realizarse la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, se cerrarán los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

La dependencia añadió que las dos partes consideraron importante “sostener un calendario de trabajo intenso y ordenado, con el objetivo de alcanzar resultados que fortalezcan la prosperidad compartida de la región”. *Con información de EFE

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