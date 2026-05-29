Michoacán.- Habitantes de la comunidad indígena de Pomar, municipio de Aquila, Michoacán, le prendieron fuego a una camioneta y a un autobús de pasajeros, y bloquearon la carretera costera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la altura de Maruata, para exigir justicia ante el asesinato de dos de sus autoridades y un profesor; hecho en el que también quedó lesionada de gravedad una maestra.

Los manifestantes también desalojaron a todos los trabajadores del Hospital Regional de Maruata, además de advertir que radicalizarán aún más sus protestas.

A estas acciones se sumaron pobladores de distintos pueblos originarios de diferentes partes de Michoacán y bloquearon otros puntos carreteros y autopistas.

Uno de los puntos donde cerraron la circulación es en la autopista Siglo 21, a la altura de la caseta de Zirahuén.

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También tienen bloqueado el tramo carretero Zamora-Morelia, a la altura de Tangancícuaro.

Comunidades indígenas de otras regiones de la entidad amenazaron también con bloquear vialidades si no se detiene a los responsables del hecho criminal perpetrado por un grupo fuertemente armado la tarde de ayer en el municipio de Aquila.

El crimen

Resultado de un ataque armado perpetrado la tarde del jueves en una comunidad indígena del municipio de Aquila, tres habitantes murieron a tiros y una persona más quedó lesionada.

Los informes señalan que las víctimas viajaban en una camioneta, de Pomaro a El Duin, sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, cuando fueron atacados a balazos por el grupo criminal.

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Las personas fallecidas fueron identificadas como: Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores, tesorero y el enlace jurídico de la comunidad indígena de Pomaro, respectivamente.

Habitantes de la comunidad indígena de Pomar, municipio de Aquila, Michoacán, le prendieron fuego a una camioneta y a un autobús de pasajeros. | Foto: Especial.

En el lugar también perdió la vida un profesor y quedó gravemente lesionada otra docente, ambos originarios de la Meseta Purépecha y que tenían apenas dos días de haber llegado a esa región a dar clases.

El presidente municipal, José María Valencia Guillén, informó que la ofensiva criminal tuvo lugar en la localidad de Pomaro y pidió el apoyo urgente de fuerzas estatales y federales.

“A nombre del Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, que el suscrito representa como presidente municipal, condeno enérgicamente el ataque armado perpetrado contra la comunidad indígena de Pomaro, los cuales han cobrado vidas inocentes, hechos que son inaceptables como parte de la violencia registrada esta tarde cobardemente, hechos que enlutan a nuestro municipio y estado”, dijo el alcalde, a través de un comunicado.

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Valencia Guillén reiteró en ese sentido su solicitud a las autoridades estatales y federales: “Realizar una investigación rápida e inmediata, transparente, exhaustiva y con pertinencia cultural para dar con los responsables intelectuales y materiales de este cobarde atentado. Basta de impunidad, ya que no se puede permitir que la violencia arremeta contra los mecanismos de seguridad municipal ni contra la población civil”.

José María Valencia, sostuvo que, estas vidas arrebatadas representan una herida profunda para todo el municipio.

“Decirles ante estos graves acontecimientos el respaldo absoluto y total a la comunidad indígena de Pomaro y a todo nuestro municipio, manifiesto que no están solos y coadyuvaremos para las investigaciones correspondientes”, subrayó.

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Las autoridades locales todavía no han dado a conocer qué grupo criminal es el responsable de este ataque ocurrido en la zona serrana de ese lugar ubicado a 399 kilómetros de la capital michoacana.

Ese municipio encallado en la Sierra-Costa de Michoacán ha sido objeto de ataques permanentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que intenta apoderarse del territorio.

Apenas ayer, esa organización criminal perpetró dos ataques armados y con explosivos en la localidad de La Cofradía, de la comunidad indígena de Ostula, de los cuales no se ha informado el saldo, ni el recuento de daños en las viviendas, comercios y vehículos.

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