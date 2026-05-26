Morelia, Michoacán. - El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el ejército de colombianos al servicio de esta organización criminal, son quienes asedian a las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 Pueblos.

El acecho y ataques a los pueblos originarios, perpetrados por ese cártel, han derivado en los recientes ataques a comuneros y guardias comunitarias, advirtió.

Ante medios de comunicación, Torres Piña, expuso, que tras detectarse la presencia de sudamericanos en las filas del crimen organizado que opera en esa región, se han llevado a cabo diversos operativos coordinados con las fuerzas federales.

Indicó, que los focos rojos donde se ha observado la operatividad de dicho cártel que se ha nutrido con la colaboración de delincuentes colombianos, se ubican en los municipios de Tangancícuaro, Chilchota, Zacapu, Nahuatzen y Charapan, entre otros.

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“Sí, ahí hay un grupo de sudamericanos que operan ahí en la zona, particularmente colombianos, y es un grupo grande, que es con el que hemos estado revisando información con Sedena, con Guardia Civil, para realizar algunos operativos… pero sí es este grupo de colombianos que se han estado fortaleciendo en esa zona y pues querían recuperar terreno, querían entrar a estas regiones de la Meseta, por el hecho pues sobre todo por la riqueza que hay, tanto en el tema del bosque y algunos otros asuntos que se tienen en esas zonas”, informó Torres Piña.

Señaló, que, de acuerdo a las investigaciones en torno a la operación de este grupo criminal, “hemos visto entre 8 y 10 camionetas que se mueven en esa zona”.

CJNG y colombianos asedian a comunidades indígenas en Meseta Purépecha, revela Fiscal de Michoacán. Fotografía ilustrativa/ especial

Dijo que debido a los usos y costumbres de los pueblos originarios -víctimas de los recientes ataques-, las comunidades han impedido el ingreso de personal de la FGE para dar inicio a las investigaciones.

Aclaró, sin embargo, que la institución a su cargo ha logrado recabar algunos indicios que permitieron tener avances en las indagatorias sobre los distintos hechos criminales de las últimas semanas.

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En mayo pasado, esa organización criminal perpetró un ataque armado directo contra comuneros de Acachuén, que dejó un saldo de dos habitantes muertos, entre ellos un profesor y un trabajador del panteón de la localidad.

La comunidad se declaró en alerta máxima y bloqueó los accesos, lo que impidió inicialmente el ingreso de autoridades estatales.

Días después, la noche del 17 de mayo, en la comunidad de Sevina, dos guardias comunitarios murieron a tiros, durante otra ofensiva criminal en contra de la base de la corporación de seguridad.

En respuesta, la comunidad instaló bloqueos permanentes en la carretera que conecta Nahuatzen con Arantepacua y Cherán.

dmrr