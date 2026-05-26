Un hombre que fue mordido por una víbora venenosa -el cual incluso fue trasladado en helicóptero para salvarle la vida- era buscado por estar involucrado en el asesinato de 12 autodefensas del sur de Veracruz.

El sujeto, identificado como Eli "N", fue mordido por una víbora nauyaca en el municipio de Las Choapas, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital de la zona para salvarle la vida.

Al momento de sufrir el accidente, dio un nombre falso, pero al ingresar al hospital se descubrió que presuntamente, está implicado en el multihomicidio ocurrido en el 2021 en el sur de la entidad.

La Fiscalía regional de la Zona Sur Coatzacoalcos cumplimentó orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de homicidio doloso calificado.

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Y es que estaría involucrado en el crimen de 12 autodefensas ocurrido el 17 de enero del 2021.

A una de las victimas la privaron de la libertad en el municipio de Minatitlán, y posteriormente al resto del grupo sobre la carretera Misantla-Tonconada; los responsables ejercieron violencia física en su contra para trasladarlas a otro sitio.

En la carretera El Amate-La Tabasqueña del municipio de Las Choapas, las víctimas fueron privadas de la vida con armas de fuego.

En abril pasado 13 integrantes de una peligrosa célula delincuencial fueron sentenciado a 70 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado, ello tras comprobarse que fueron culpables del asesinato de esas 12 personas.

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