Mundialistas de México 1986 visitaron la concentración de la Selección Mexicana para transmitir con la plantilla el significado, la responsabilidad y el orgullo de defender la camiseta nacional en la Copa del Mundo en casa.

Los históricos Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Luis Flores, Carlos de los Cobos, Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo acudieron a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) por invitación del director técnico Javier Aguirre, quien también formó parte de la selección que disputó la Copa del Mundo en nuestro país hace 40 años.

De manera individual, los exmundialistas de 1986 transmitieron mensajes de motivación, inspiración y desearon éxito a la plantilla. Los actuales seleccionados escucharon atentos y agradecieron el respaldo, de cara a su debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio.

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El encuentro que unió a dos generaciones de seleccionados mexicanos contó con la presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

“La Selección Nacional tiene algo único ya que conecta generaciones. Los ídolos cambian, los uniformes evolucionan, pero el orgullo de representar a México permanece intacto. Lo que vivieron las leyendas del 86 fue histórico. Pero lo que viene en 2026 también tiene el potencial de serlo”, destacó el comisionado Arriola.

Luego de la reunión, Quirarte, Negrete, Flores, De los Cobos, España, Cruz, Manzo y Trejo presenciaron la práctica vespertina. También, aprovecharon para recorrer las renovadas instalaciones del nuevo Centro de Alto Rendimiento. A todos se les obsequió el jersey retro conmemorativo de 1986 y el libro de Nacho Trelles.

Los mundialistas de 1986 forman parte de la campaña “Ola Sí, Grito No”, impulsada por la FMF, que consiste en exhortar a la afición a dar apoyo incondicional a la Selección Nacional de México en el próximo Mundial, emulando lo vivido en la edición de 1986.

A la reunión también acudieron Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Duilio Davino, director de selecciones nacionales, Rafael Márquez, auxiliar técnico y referente histórico del futbol mexicano, así como todos los integrantes del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

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