[Publicidad]
La Selección Mexicana continúa con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.
Santiago Giménez y el mediocampista Obed Vargas, jugadores del Milan y Atlético de Madrid, respectivamente, se integran este martes a la concentración Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol informó que Johan Vásquez, defensor del Genoa, se incorporará a la concentración mexicana mañana miércoles 27 de mayo.
Los tres elementos del combinado nacional se suman a los trabajos de Javier Aguirre de cara a los últimos dos partidos que le restan a la Selección Mexicana antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica el 11 de junio.
Los duelos que le restan a México son frente a las Selecciones de Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), en el Rose Bowl y el estadio Nemesio Díez, respectivamente.
Lee también ¿Cuándo se revelará la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?
Los seleccionados nacionales que ya concentran
Por ahora, son 25 elementos los que ya parecen tener cerca su lugar en la próxima Copa del Mundo. Quedan dos lugares y varios futbolistas como opciones de Javier Aguirre.
Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez
Medios: Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez
Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
Lee también La Selección Mexicana aumenta búsqueda de jugadores alrededor del mundo
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Brugada entrega obras de remodelación de la Zona Rosa; es un corredor estratégico y de gran valor patrimonial, destaca
Descubre y Compra
Las ofertas del Hot Sale también alcanzan a los sets de LEGO
Mundo
EU abre segunda pesquisa criminal contra Maduro, ahora en Florida, reporta Miami Herald; Alex Saab, en la mira de fiscales
Nación
CNDH exhibe omisiones en suicidio de persona LGBT dentro de penal federal en Coahuila; pide reparar el daño a víctimas indirectas