El 11 de junio, el Estadio Ciudad de México será el epicentro de todas las miradas de los aficionados al futbol. El Tricolor inaugurará la Copa del Mundo cuando reciba a Sudáfrica en un partido que, desde el punto de vista de Mikel Arriola, Félix Fernández y Raúl Gutiérrez, será clave.

“El primero es el que tiene que empezar a salir bien”, dijo el Comisionado de la FMF, durante el Foro M26 de EL UNIVERSAL, postura que fue apoyada por el exlateral del América: “Sí, es el primer partido y es en el que se tiene uno que enfocar”.

Fernández también coincidió en que la primera prueba del Tricolor será determinante, pero su mayor preocupación está en la alineación que usará Javier Aguirre, luego de una preparación que ha resultado afectada por innumerables lesiones.

“Sí, por supuesto hay que pensar en el partido contra Sudáfrica, pero también hay que pensar en cómo se va a conformar la alineación de ese día, porque ha habido muchísimas incertidumbres. Desafortunadamente, en los últimos meses hubo muchos jugadores lesionados que terminaron su rehabilitación ya muy cerca de la Copa del Mundo”, dijo el exportero, quien integró a la Selección Nacional.

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