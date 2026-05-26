Durante grandes eventos deportivos se reportan incrementos de hasta un 30% en las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar. Estas formas de violencia pueden reflejarse en agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas, advirtió la Red Nacional de Refugios (RNR) y ONU Mujeres.

En México, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 los casos de violencia familiar incrementaron a nivel nacional, mientras que las tres entidades sede de la Copa Mundial de la FIFA en México —Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco— se encuentran entre las entidades con mayores registros de violencia familiar en el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública, pese a que distintos organismos internacionales han advertido que los megaeventos deportivos pueden incrementar distintas formas de violencia contra las mujeres”, indicó esta mañana.

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Protesta contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Archivo

La RNR calificó como “profundamente preocupante” que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo al Mundial 2026 continúen privilegiando infraestructura, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de prevención, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Lanzan campaña contra violencia durante eventos deportivos

Frente a este escenario, la Red Nacional de Refugios lanzó la campaña feminista: “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ES PARTE DEL JUEGO”, una iniciativa apartidista que busca colocar en el centro una conversación frecuentemente invisibilizada: los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres durante eventos deportivos masivos y la necesidad de fortalecer acciones de prevención, atención y protección antes, durante y después del Mundial.

Dicha campaña busca generar conciencia pública desde una mirada feminista y de derechos humanos; promover cero tolerancia a las violencias machistas; difundir mensajes de apoyo y acompañamiento y construir incidencia colectiva rumbo al Mundial 2026.

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Violencia contra las mujeres. Foto: Pixabay

Esta iniciativa reunirá voces de mujeres del deporte, periodismo, activismo, academia, arte y sobrevivientes de violencia mediante fotografías, mensajes, videos y materiales digitales. Como parte de esta acción, la campaña impulsada desde México dialoga y se articula con esfuerzos de organizaciones y redes de Estados Unidos y Canadá, países sede del Mundial 2026, mediante mensajes compartidos y acciones de sensibilización y acceso a rutas de apoyo, respetando las particularidades y necesidades de cada contexto.

“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo. Hoy articulamos esfuerzos desde México con otras redes de refugios de Estados Unidos y Canadá porque la seguridad y la vida de las mujeres no pueden quedar fuera de la conversación”, señaló Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

La Red Nacional de Refugios, integrada por más de 52 espacios de atención en México, continuará brindando atención gratuita y especializada para mujeres mexicanas y extranjeras que vivan violencia, reforzando además las rutas de apoyo y acompañamiento durante este contexto internacional.

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“No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego”, Figueroa Morales.

La RNR reiteró que la prevención, la protección y la garantía de derechos no pueden ser medidas temporales ligadas a un evento deportivo, sino compromisos permanentes del Estado y de la sociedad. Se requieren políticas públicas integrales, presupuestos suficientes y acciones contundentes para prevenir las violencias machistas antes, durante y después del Mundial.

“No puede construirse una narrativa de orgullo internacional mientras las mujeres continúan enfrentando violencia e impunidad en los mismos territorios que hoy buscan presentarse como escaparate global. Todas las mujeres tienen derecho a vivir y habitar todos los espacios libres de violencia, y el Mundial no puede ser la excepción”, aseguró a través de un comunicado.

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