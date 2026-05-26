Trabajadores colocaron en una de las escaleras del Metro Hidalgo, un candelabro de mayores proporciones a los que se instalaron en muros de la estación la semana anterior, como parte de los trabajos de rehabilitación de cara al Mundial de Fútbol.

La luminaria se encuentra en una de las escaleras de acceso al andén de la Línea 2, en dirección a la Terminal de Taxqueña, sin embargo, en la escalera dirección Cuatro Caminos no se ha instalado una similar.

Algunos de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro que pasaban por la escalera, la cual está parcialmente cerrada por los trabajos para colocar mosaicos en el piso, tomaban fotografías del candelabro.

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Trabajadores colocaron en una de las escaleras del Metro Hidalgo, un candelabro en una de las escaleras de acceso al andén de la Línea 2. Foto: Especial

La semana anterior comenzó la colocación de candelabros de menor tamaño en los muros del andén, en ambas direcciones de la estación, así como en el pasillo de entrada y salida a la avenida Guerrero, el cual actualmente se encuentra cerrado por los trabajos de rehabilitación.

La mañana de este martes, los obreros que renuevan las instalaciones del Metro Hidalgo instalaban marcos en los candelabros colocados en los muros del andén.

Asimismo, colocaban muros, cortaban mosaicos en el piso y hacían mediciones para seguir instalando los candelabros que hacen falta en la estación.

vr/cr