[Publicidad]
Trabajadores colocaron en una de las escaleras del Metro Hidalgo, un candelabro de mayores proporciones a los que se instalaron en muros de la estación la semana anterior, como parte de los trabajos de rehabilitación de cara al Mundial de Fútbol.
La luminaria se encuentra en una de las escaleras de acceso al andén de la Línea 2, en dirección a la Terminal de Taxqueña, sin embargo, en la escalera dirección Cuatro Caminos no se ha instalado una similar.
Algunos de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro que pasaban por la escalera, la cual está parcialmente cerrada por los trabajos para colocar mosaicos en el piso, tomaban fotografías del candelabro.
Lee también Benito Juárez realiza jornada médica gratuita; ofrecen detección de cáncer de piel e insuficiencia venosa
La semana anterior comenzó la colocación de candelabros de menor tamaño en los muros del andén, en ambas direcciones de la estación, así como en el pasillo de entrada y salida a la avenida Guerrero, el cual actualmente se encuentra cerrado por los trabajos de rehabilitación.
La mañana de este martes, los obreros que renuevan las instalaciones del Metro Hidalgo instalaban marcos en los candelabros colocados en los muros del andén.
Asimismo, colocaban muros, cortaban mosaicos en el piso y hacían mediciones para seguir instalando los candelabros que hacen falta en la estación.
Entre polvo, avanza colocación de lámparas decorativas; continúan obras y cambios en andenes de Línea 2
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
EN VIVO: Arranca periodo extraordinario para discutir iniciativa electoral y judicial en San Lázaro; sigue el minuto a minuto
Techbit
Microsoft celebra 40 años en México
Nación
Posponen reunión interparlamentaria de legisladores de México-España; "no hay condiciones": Kenia López Rabadán
Espectáculos
María, la hija mayor de Mariana Levy, ya es mamá
Sección
Se lanza Montiel contra Jorge Romero, líder del PAN, por su complicidad en el Cártel inmobiliario
Sección
"Eso hacen las dictaduras": Ventaneando se va contra Sheinbaum y le presumen rating de TV Azteca
Sección
Tras años de crisis, miles de familias ya reciben más agua en Ecatepec
Sección
¡La Tierra explotó! Surge géiser dentro de una casa en Michoacán (VIDEO)