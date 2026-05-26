Chichén Itzá, Yucatán. - Pese a los acuerdos con 262 artesanos de Chichén Itzá, la zona maya continuará cerrada.

Y por cada día sin visitantes en Chichén Itzá, el INAH y el Patronato Cultur del gobierno del Estado dejan de percibir 4 millones de pesos.

Asimismo, otros 400 artesanos aún se niegan a aceptar el traslado y exigen que no se cierre el antiguo acceso a la zona arqueológica.

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Se aseguró que las pérdidas son millonarias tanto para agencias de viajes y tour operadores de Yucatán y guias de turismo.

El cierre de Chichén Itzá genera pérdidas millonarias. | Foto: Especial.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, en promedio, a Chichén Itzá ingresan cerca de nueve mil visitantes al día.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, insistió en que no habrá marcha atrás en el cierre del antiguo acceso y reiteró que las autoridades buscan avanzar mediante el diálogo y acuerdos con los grupos inconformes.

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Señaló que las negociaciones continúan y confió en que más artesanos aceptarán integrarse al nuevo esquema e irse al CATVI.

Explicó que los vendedores que anteriormente se colocaban desde el viejo acceso hasta el Castillo de Kukulkán recibieron la propuesta de reubicarse ahora desde el nuevo ingreso hasta las inmediaciones del Cenote Sagrado, todo bajo un censo levantado en 2025, donde además quedó establecido que no se permitirá el ingreso de nuevos vendedores.

Los vendedores anteriormente se colocaban desde el viejo acceso hasta el Castillo de Kukulkán. | Foto: Sectur México.

Las autoridades también recalcaron que no habrá desalojos y que el diálogo seguirá abierto.

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Sin embargo, durante las reuniones se les hizo ver que detrás de algunos grupos existen liderazgos con intereses particulares, señalados por presuntamente cobrar cuotas y vender espacios dentro de la zona de comerciantes.

Tanto el INAH como el Gobierno de Yucatán insistieron en que dentro del área existen artesanos genuinos que llevan más de una década ofertando productos en Chichén Itzá y aseguraron que el objetivo es mantener su actividad comercial bajo un esquema regulado.

Por su parte, Omar Pérez Avilés, secretario general de Gobierno, confió en que se alcanzará un acuerdo definitivo con los grupos que aún se resisten a aceptar la reubicación al nuevo mercado artesanal.

Mientras tanto, la legendaria zona maya permanece cerrada.

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JACL/cr