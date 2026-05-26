Cada vez son menos los días para que dé inicio la Copa del Mundo 2026 y la emoción del futbol ya se siente en todos los rincones de México. La lucha libre no es la excepción y por ello armó una 'cascarita' ante los medios de comunicación para dar el banderazo de salida a su temporada mundialista en la Arena México.

Y es que desde hace unos días el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció que tendrá funciones casi toda la semana en la Arena México durante los meses de junio y julio, lo que será otra opción de entretenimiento para los aficionados extranjeros que asistan al Mundial en tierra tricolor.

Además de las tradicionales funciones de martes, viernes y domingo en la Catedral de la lucha libre, el Consejo Mundial tendra también funciones los dias miercoles, las cuales estaran activas desde el próximo 3 de junio y hasta el 29 de julio.

Lee también Mundialistas en México 86 visitaron a la Selección Mexicana durante su concentración en el CAR

Luego del partido amistoso entre gladiadores y periodistas, donde la prensa se impuso 3-1 en una de las canchas del Deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc, luchadores como Niebla Roja, Ángel de Oro, Hermano Calavera Jr. I, Capitán Suicida y Robin, entre otros, destacaron la oportunidad para captar nuevos aficionados del extranjero durante la justa mundialista.

"El Consejo siempre al pie del cañon y aprovechando que la lucha libre es muy importante a nivel mundial y ahora tener tantos visitantes en México que se den la oportunidad de ver el espectáculo de la lucha libre", dijo Niebla Roja. "Ya no hay excusas de no asistir a la Arena, prácticamente todos los días de la semana va a haber función".

"Es un área de oportunidad muy grande para todos nosotros, que más gente conozca de nuestro trabajo y justo con esta amplia variedad en lo carteles del CMLL; lo tomamos con mucho entusiasmo y mucha discilpina para llevar el mejor espectáculo para toda la gente", mencionó el Hermano Calavera Jr. I.

Lee también ¿Carrasquilla se perderá el Mundial 2026 tras salir lesionado en la Final contra Cruz Azul?

Por su parte, Audaz recordó que los jueves también habrá funciones en la Catedral del pancracio, pues se contará a partir del 11 de junio con 'Mitos en Ring' una propuesta que mezla lucha libre con arte e historia prehispánica.

"Prácticamente va a haber funciones todos los dias en la Arena México, pero especialmente hablar de los dias jueves que habrá un proyecto diferente que es Mitos en el Ring, gracias a Dios fui tomando en cuenta y voy a personificar a un personaje de ellos", destacó.

La prensa se impone en casacrita ante el CMLL

Para dar el banderazo de salida a la temporada mundialista del CMLL en la Arena Mexico, un grupo de gladiadores del CMLL llegó al Deportivo Cuauhtémoc para enfrentar a los representantes de los medios de comunicación, contaron con Paul Aguilar, como refuerzo de lujo.

Tras el silbatazo final, los periodistas se impusieron 3-1, incluido un gol del ex lateral americanista y de la Selección Mexicana.

"Fue espectacular poder convivir (con los luchadores del CMLL) en un entorno muy diferente del de ellos, es bonito verles en otras facetas, que no solo son luchadores, sino también son seres humanos que les gusta practicar otros deportes", mencionó Aguilar al término de la 'cascarita'.

Lee también ¿Cuándo se revelará la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?