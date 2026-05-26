Salamanca, Gto.- Tras un ataque armado, una casa fue incendiada con un hombre adentro quien murió calcinado la tarde de este martes 26 de mayo, en la colonia Villa de Salamanca 400, en esta ciudad.

Los disparos generaron pánico entre vecinos de la calle Antón Gómez, quienes al salir a la calle observaron que una casa era devorada por las llamas.

Pasadas las 14:30 horas dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y pidieron la presencia de bomberos para apagar el fuego.

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Después de que se controló el siniestro, paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja señalaron que una persona había fallecido en el inmueble y presentaba quemaduras en el cuerpo y rostro.

El personal de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que destinó un equipo de investigación, criminalista de campo y personal forense para el procesamiento del lugar, recopilación de indicios, el levantamiento del cuerpo y ubicación de testigos del incendio, presuntamente relacionado con una agresión con arma de fuego.

Salamanca padece una espiral de violencia que se ha extendido durante el año con víctimas de homicidios y personas desaparecidas.

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