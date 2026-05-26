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Culiacán. - El vicefiscal General del Estado con licencia, Damaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR). A su salida dijo tener confianza en las instituciones.
Señaló que debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, por lo que se siente tranquilo y espera que se concluyan los trabajos respectivos de acuerdo a lo que marca la ley.
Parco en sus declaraciones, Castro Zaavedra, quien el pasado 5 de mayo presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes, señaló que acudió en respuesta a la notificación que recibió.
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El pasado martes 5 de mayo, a través de un breve comunicado emitido por el Órgano Autónomo de Sinaloa, se citó que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en las leyes nacionales y en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
La solicitud de licencia de Damaso Castro fue presentada horas después de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal General del Estado, diera a conocer que evaluaba si este se mantendría en el cargo o era necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.
La funcionaria indicó que se mantiene atenta a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República para determinar si es conveniente que el vicefiscal Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.
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