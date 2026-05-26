Docentes de la Coordinadora Nacional responsabilizan al gobierno federal por el deceso del maestro, tras el intento de ingresar al Zócalo capitalino.

“Se debió también a una cuestión de un infarto que nos informan, pero también seguramente por todos los sucesos que se vivieron ayer al ingresar al Zócalo, seguramente fue un detonante también para este desafortunado deceso”, señaló Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.





