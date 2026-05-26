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Luego de que docentes de la CNTE fueran replegados en su intento de ingresar al Zócalo capitalino, los maestros instalaron un plantón en la avenida 5 de Mayo del Centro de la CDMX.
Nación 12:04 PM
Personas se manifiestan afuera de la SCJN en apoyo a la CNTE
Un grupo de personas se manifiestan afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en apoyo de la CNTE y en exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Nación 12:00 PM
CNTE responsabiliza al gobierno por muerte de maestro
Docentes de la Coordinadora Nacional responsabilizan al gobierno federal por el deceso del maestro, tras el intento de ingresar al Zócalo capitalino.
“Se debió también a una cuestión de un infarto que nos informan, pero también seguramente por todos los sucesos que se vivieron ayer al ingresar al Zócalo, seguramente fue un detonante también para este desafortunado deceso”, señaló Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.
Nación 11:50 AM
CNTE bloquea Paseo de la Reforma
Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma a la altura de El Caballito.
Nación 11:13 AM
Palacio Nacional blindado por marcha de la CNTE
Blinda accesos a Palacio Nacional para impedir acceso a la CNTE.
Calles aledañas al Zócalo, como Tacuba y Correo Mayor, fueron bloqueadas por policías de la Ciudad de México, así como por grúas y camiones antimotines.
Quienes intentan ingresar al primer cuadro del Centro Histórico debe mostrar alguna identificación que demuestre que viven o trabajan en la zona. Distintos comercios permanecen cerrados ante el plantón.
Nación 11:07 AM
Inicia marcha de la CNTE
Comienza la marcha de la CNTE desde el Eje Central rumbo al Caballito en el Centro Histórico.
Nación 10:48 AM
Segob señala que advirtieron a CNTE de riesgos en intento de llegar al Zócalo
Segob indicó que la CNTE fue advertida de los riesgos en su intento de llegar al Zócalo capitalino, en el marco de la colocación de infraestructura para el Fan Fest.
La Segob y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron que desde el fin de semana se mantuvieron conversaciones "para garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección de sus compañeros y compañeras en las manifestaciones y actividades que realizan desde ayer en la Ciudad de México".
Nación 10:11 AM
Cortes viales en Reforma por movilización de la CNTE
Elementos de tránsito realizan cortes viales sobre Reforma y Bucareli por las movilizaciones de la CNTE en el Centro Histórico. Ofrecen como alternativa la avenida de los Insurgentes.
Nación 10:08 AM
CNTE se reunirá con Segob
Integrantes de la CNTE sostendrán este martes al mediodía una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, en medio de las movilizaciones y el plantón que mantienen en la calle 5 de Mayo.
Nación 09:12 AM
Fallece hombre en plantón de la CNTE
Un hombre de aproximadamente 46 años murió la mañana de este martes en el plantón.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a presentar malestar general y posteriormente fue localizada inconsciente dentro del campamento. Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de emergencias, quienes realizaron la valoración médica correspondiente.
Nación 09:03 AM
Policías bloquean calles para que CNTE no pase al Zócalo
Calles alrededor de Palacio Nacional amanecen bloqueadas por policías de la CDMX para impedir que la CNTE ingrese al Zócalo, después de que fueron contenidos los docentes e instalaron un plantón sobre la avenida 5 de mayo.
Con información de María Cabadas y Salvador Corona
mahc/LL
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