[Publicidad]
Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora a Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición.
Mientras que en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.
Lee también Secretaría de Salud descarta casos de ébola en México; implementa filtros sanitarios en aeropuertos por celebración del Mundial 2026
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.
“Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del gobierno de Chiapas”, detalló el funcionario en redes sociales.
"Es curioso que renuncie días antes de elección en Coahuila"; PRI insinúa que Andy López busca librar derrota como en Durango
em/apr
[Publicidad]
Más información
De última
El cabello de Allie en Off Campus será el look más pedido de 2026
Estados
Javier May anuncia relevos en la seguridad de Tabasco: Alejandro Leal asume la SSPC y Omar Castañeda la Policía Estatal
Nación
Sheinbaum reconoce "muy buen trabajo" de Andy López Beltrán en Morena; resalta afiliación de 12 millones de personas
Estados
¿Cómo estará el clima en México?; lluvias intensas y ola de calor en varios estados este martes