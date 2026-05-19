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El narcotraficante volvió a pedir al tribunal de EU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó en 2019 fue "intimidado por la postura del poder judicial".

En una serie de cartas publicadas este martes por una corte federal de Nueva York, solicitó otra vez un nuevo juicio y su traslado a México.

"El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso", escribió el narcotraficante en una de las misivas.

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Además, argumentó que la Justicia le está intentando "procesar por hechos" tanto en México como en Estados Unidos, "lo cual no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales".

El Chapo ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.

Cartas escaneadas de "El Chapo", donde pide su extradición a México y habla de los juicios que enfrenta en México y EU. (19/05/26) Foto: @keegan_hamilton
Cartas escaneadas de "El Chapo", donde pide su extradición a México y habla de los juicios que enfrenta en México y EU. (19/05/26) Foto: @keegan_hamilton

En 2019, fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en EU.

En los documentos divulgados hoy, el mexicano reitera que la Justicia le ha responsabilizado de "actos de violencia que, en realidad, fueron cometidos por el Gobierno mexicano".

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Y subraya que nunca se ha "fugado" de una prisión estadounidense, por lo que "no existe un riesgo que justifique negar mi solicitud a la luz de las leyes extranjeras y de la política jurídica" del país norteamericano.

Asimismo, insiste en que los tribunales federales deben "corregir" su veredicto "debido al abuso judicial y a la intimidación ejercida sobre la autoridad del jurado", y pide "mejores condiciones" en la política de visitas para que sus hijas y su esposa puedan visitarle.

En la carta de la izquierda, "El Chapo" asegura que es un "ciudadano inocente", mientras que en la carta de la derecha pide ejercer su derecho de un juicio justo. (19/05/26) Foto: @keegan_hamilton
En la carta de la izquierda, "El Chapo" asegura que es un "ciudadano inocente", mientras que en la carta de la derecha pide ejercer su derecho de un juicio justo. (19/05/26) Foto: @keegan_hamilton

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

El Chapo se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

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