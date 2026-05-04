El juez Brian Cogan, encargado de la causa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, denegó este lunes al exlíder del Cártel de Sinaloa todas las peticiones que hizo a través de una serie de cartas, incluyendo la de ser extraditado a México.

Cogan, de la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, señaló en un documento judicial que, en las últimas dos semanas, “El Chapo” envió cinco cartas, con una serie de peticiones: “Liberación obligatoria”; “apelación solicitando nuevo juicio”; “liberación con fines de extradición”; “solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó a su veredicto” en el caso y “condena injusta”.

Sin embargo, el magistrado subrayó que “algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos tiene mérito legal”.

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Por lo tanto, concluyó el juez, las solicitudes “son DENEGADAS”.

En sus cartas, “El Chapo” pidió su traslado a México, porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua "cruel".

La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del Cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes.

El 23 de abril, en una carta escrita a mano, en inglés, confusa y con problemas de redacción, Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, detalló al tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

“Durante la conclusión de mi apelación, se ha cumplido con los requisitos para un nuevo juicio, y también para que las partes de ambos países puedan coordinar políticas conjuntas para lograr mi regreso a México”, subrayó el mexicano.

En otra carta fechada este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn".

Las peticiones fueron enviadas en cartas manuscritas y calificadas como improcedentes. (Foto: Archivo / EL UNIVERSAL)

Del mismo modo, solicitó su expediente judicial "para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal".

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad", subrayó.

Además, recalcó que lleva más de tres años "luchando" para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

En otra misiva del 20 de abril el Chapo se quejó de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.

Esos documentos "no probarán (sic) mi cruel castigo" añade. "El veredicto de mi juicio no fue justo", asegura.

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El Chapo aseguró además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.

Joaquín Guzmán invoca además la protección de "la primera a la quinta enmienda" de la Constitución estadounidense.

En una carta anterior, publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, había pedido al tribunal "una cláusula de extradición" para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, "de abusar de la política judicial" y basarse en pruebas "inexactas".

Con información de AP

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