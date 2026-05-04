La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió al Gabinete de Seguridad viajará a Sinaloa para reunirse con la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para fortalecer las actividades de coordinación en materia de seguridad.

La jefa del Ejecutivo federal manifestó que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, luego que Rubén Rocha pidiera licencia para separarse del cargo de gobernador ante las acusaciones de EU por presuntos nexos con el narcotráfico, es necesario que el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación, de ayuda y protección al pueblo de ese estado.

“Pedí, instruí al Gabinete de Seguridad tanto al secretario de Seguridad (Omar García Harfuch), al general secretario (Ricardo Trevilla Trejo), al almirante secretario (Raymundo Pedro Morales Ángeles), que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos.

Lee también Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

“Ella era secretaria de Gobierno conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos, que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa que el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr