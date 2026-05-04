Más Información

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

La presidenta informó que pidió al Gabinete de Seguridad viajará a para reunirse con la nueva gobernadora interina, , para fortalecer las actividades de coordinación en materia de seguridad.

La jefa del Ejecutivo federal manifestó que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, luego que para separarse del cargo de gobernador ante las acusaciones de EU por presuntos nexos con el narcotráfico, es necesario que el federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación, de ayuda y protección al pueblo de ese estado.

“Pedí, instruí al Gabinete de Seguridad tanto al secretario de Seguridad (), al general secretario (Ricardo Trevilla Trejo), al almirante secretario (Raymundo Pedro Morales Ángeles), que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos.

Lee también

“Ella era secretaria de Gobierno conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos, que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa que el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]