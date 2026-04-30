Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que es momento de ver quién es quién, esto luego de que el senador Enrique Inzunza apareciera en la lista roja de funcionarios acusados por los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Lo anterior surge después de que en los últimos días la gobernadora fuera citada por los senadores, entre ellos Inzunza, para comparecer por el caso del narcolaboratorio encontrado en Morelos y la muerte de dos agentes de la CIA.

La mandataria dijo a su llegada a Palacio de Gobierno que como iba a “ir yo a comparecer o a una reunión de trabajo del senado, quienes iban hacer comparecer a la gobernadora de Chihuahua, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos dando cuenta quién es quién”, afirmó Campos Galván.

Lee también Tras acusación por narcotráfico, Enrique Inzunza desaparece del Senado; acusa imputaciones “falsas y dolosas”

Además comentó que es cierto lo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo sobre que no conocía de la presencia de agentes de la CIA en el estado.

“Así es fue una reunión muy cordial, muy transparente con el secretario Harfuch y complemente cierto lo que él dice”, agregó.

Campos Galván afirmó que su gobierno seguirá trabajando por combatir el crimen organizado, ya que en las últimas horas abrieron el primer centro neurológico para la atención a niños tutelados del DIF que fueron víctimas de la violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL