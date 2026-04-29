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EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
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Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones contra el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos delitos de conspiración para traficar drogas y posesión de armas.
Inzunza Cázarez entre 2021 y 2024 se desempeñó como secretario general del Gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya, mandatario que también forma parte del listado de acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
En un comunicado, la institución estadounidense señaló que el legislador morenista y otros nueve más funcionarios y exservidores conspiraron con cabecillas del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades norteamericanas piden cadena perpetua para el senador Inzunza o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Durante la LXVI Legislatura, el morenista se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, recientemente a cargo del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Inzunza pactó con “Los Chapitos”, según EU
De acuerdo con la acusación, Enrique Inzunza se ha reunido con líderes de la facción “Los Chapitos” y otros líderes del cártel, en donde ha acordado planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoyo y protección al grupo criminal a cambio de favores políticos para mantenerse en el poder.
“El acusado ayudó a los líderes de los Chapitos a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos y actuó [junto a otros acusados] como enlace entre los líderes de los Chapitos y Rocha Moya”, destaca.
Apenas el domingo pasado, el diario Los Angeles Times perfilaba las acciones penales del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios ligados al crimen organizado, que este miércoles se concretaron
Lista de funcionarios acusados por narcotráfico por EU
Los presuntos delitos por los que se busca sancionar al exfuncionario de Sinaloa son:
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez, son:
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Aviles
- Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito alias Tornado
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito
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