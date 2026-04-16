El Gabinete de Seguridad reportó que fueron detenidos en Sinaloa cinco integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre en la entidad.

Los elementos interceptaron un vehículo sobre la carretera Escuinapa–Teacapán.

Vía redes sociales, el grupo estratégico informó que se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

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Caen cinco integrantes de “Los Chapitos” en Sinaloa, facción del Cártel de Sinaloa (16/04/2026). Foto: Especial

Así fue el despliegue del operativo contra "Los Chapitos"

El Gabinete de Seguridad informó que identificaron zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de esta célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños.

En seguimiento a estas acciones se identificó la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso mediante caminos de terracería.

Posteriormente los efectivos implementaron un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre.

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Los elementos interceptaron un vehículo sobre la carretera Escuinapa–Teacapán, donde fueron detenidos cinco hombres, a quienes se les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de actuar de manera coordinada, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, para contribuir a la recuperación de la paz pública en Sinaloa.

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