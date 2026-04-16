Ante el “carpetazo” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la investigación por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la FGR está solicitando la reapertura del caso.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas para fijar una nueva audiencia, “porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso”.

“El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que el juez reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente”, dijo.

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De acuerdo con una nota enviada por la Fiscalía, “en junio del año pasado la FGR determinó el no ejercicio de la acción no penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal”.

En ese sentido, la FGR aclaró que, en caso de revocarse, continuará con la investigación y destacó que está apoyando para revocar el no ejercicio de la acción penal.

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