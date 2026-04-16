La mañanera de Sheinbaum, 16 de abril, minuto a minuto

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Este jueves 16 de abril, la presidenta encabeza su conferencia matutina "Mañanera del Pueblo", donde aborda los temas más relevantes de la agenda nacional.

Sigue el de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 07:48 AM

Marcelo Ebrard, secretario de Economía destaca la labor de la empresa Flex, que producirá en México el equipo para los centros de datos y la Inteligencia Artificial (IA).

Nación 07:35 AM

Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sigue aquí la transmisión completa:

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