La mañanera de Sheinbaum, 16 de abril, minuto a minuto

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Este jueves 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina "Mañanera del Pueblo", donde aborda los temas más relevantes de la agenda nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:
Nación 07:48 AM
Marcelo Ebrard, secretario de Economía destaca la labor de la empresa Flex, que producirá en México el equipo para los centros de datos y la Inteligencia Artificial (IA).
Nación 07:35 AM
Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sigue aquí la transmisión completa:
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