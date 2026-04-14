Con el golpe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Cártel del Noreste (CDN), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los casinos relacionados con el grupo criminal designado como organización terrorista.

En un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las denuncias de la unidad antilavado de México son por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Dio a conocer que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los seis sujetos (tres personas físicas y tres empresas) designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

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Identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.

Se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Además, de manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

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Detalló que se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.

También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Hacienda enfatizó que estas acciones fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.

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Al mismo tiempo, agregó, se refrenda el compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ello, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada, aseguró.

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