El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe al Cártel del Noreste (CDN), al sancionar a dos casinos en la frontera norte de México, una comercializadora y tres personas: Juan Pablo Penilla, exabogado del Z-40; Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, acusado de tráfico de personas para el cártel en Nuevo Laredo, y el denominado activista de derechos humanos Jesus Raymundo Ramos Vazquez.

En un comunicado, el Tesoro señaló que el CDN, uno de los cárteles mexicanos al que la administración del presidente Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras, “ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo (Texas), el paso fronterizo terrestre más transitado de la frontera sur”.

Los casinos sancionados son Casino Centenario y Diamante Casino; junto con ellos fue sancionada Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora de Casino Centenario.

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El Departamento del Tesoro señaló que este casino es utilizado como almacén de pastillas de fentanilo y cocaína, así como un “medio para blanquear los ingresos ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”.

Añadió que el Cártel del Noreste utiliza las trastiendas del Casino Centenario para “torturar e intimidar a los supuestos enemigos del cártel. Muchos miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario”.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, “por haber prestado asistencia sustancial, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de CDN”, así como por “haber prestado asistencia sustancial, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a CDN o en apoyo de ésta”.

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Foto: Especial

CAMSA fue sancionada “por haber prestado, o intentado prestar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Casino Centenario”, así como “por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Casino Centenario o en apoyo de éste”.

Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, fue sancionado “por ser propiedad de CAMSA, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de ésta, ya sea directa o indirectamente”.

Sobre las tres personas sancionadas, el Departamento del Tesoro indicó que “desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas,(México), apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y la extorsión”.

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El comunicado señala que Islas Valdez, “Crosty”, es responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, supervisa a los traficantes de personas, conocidos como “pateros”, y autoriza el traslado de los migrantes, actuando como guardián del tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. Añade que Islas es colaborador cercano del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García, a quien la OFAC designó en agosto de 2025.

La OFAC sancionó al “Ccrosty”, por “estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el CDN”.

De Penilla Rodríguez, el Tesoro afirma que se trata del abogado que defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y que actuó como intermediario de este ante los actuales líderes del CDN y otros socios delictivos, lo que ha permitido a Treviño mantener su liderazgo en la cárcel, a pesar de estar en prisión en Estados Unidos, tras haber sido entregado por el gobierno mexicano. “Las operaciones delictivas de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”, subraya el comunicado.

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De acuerdo con el Tesoro de EU, el CDN utiliza las trastiendas del Casino Centenario para “torturar e intimidar a los supuestos enemigos del cártel. Foto: iStock

El tercer sancionado es el activista Jesús Reymundo Ramos Vázquez. Según el Tesoro, se trata de un socio del CDN y encabeza “una campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas mientras se hace pasar por activista de derechos humanos”.

El Tesoro subraya que haciéndose pasar por activista, Ramos defiende “exclusivamente a los miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de los miembros del CDN caídos o detenidos. Como empleado del CDN, Ramos lleva a cabo estas actividades con el objetivo de mejorar la imagen pública del CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas para hacer cumplir la ley contra el cártel. Ramos ha apoyado al CDN en esta función durante más de una década”.

Penilla y Ramos son sancionados por estar bajo control o dirección del CDN, “o haber actuado o pretendido actuar en nombre o por cuenta de CDN, ya sea directa o indirectamente”.

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Como resultado de las sanciones, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas sancionadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También quedan bloqueadas todas aquellas entidades de las que una o varias personas sancionadas posean, directa o indirectamente, de forma individual o en conjunto, el 50 % o más.

Además, se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que impliquen cualquier bien o interés en bienes de personas bloqueadas.

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