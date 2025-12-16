Washington. El gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, y civiles en Colombia”, señala un comunicado del Departamento estadounidense de Estado.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los cárteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas”.

El Clan del Golfo se suma así a otros cárteles que han sido designados organizaciones terroristas, incluyendo el Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco “Nueva Generación” (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Golfo (CDG) y “Cárteles Unidos” (CU).

