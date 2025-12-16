Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Washington. El gobierno de Estados de Unidos designó al , considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este martes el secretario de Estado,.

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el , que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, y civiles en”, señala un comunicado del Departamento estadounidense de Estado.

Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los cárteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas”.

El Clan del Golfo se suma así a otros cárteles que han sido designados organizaciones terroristas, incluyendo el (TdA), la (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Golfo (CDG) y “Cárteles Unidos” (CU).

