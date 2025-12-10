Más Información

Bogotá. El presidente colombiano, , respondió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "está desinformado" sobre el país, luego de que el mandatario norteamericano le advirtiera horas antes que será "el siguiente", en alusión a la presión que su gobierno está ejerciendo contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Trump es un hombre muy desinformado de . Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro al leer durante un consejo de ministros televisado un mensaje que dijo que publicará en X.

El presidente estadounidense descartó hoy la posibilidad de hablar pronto con Petro argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil" con Estados Unidos: "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente".

Según Trump, Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que su país está "produciendo mucha droga".

"Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", afirmó Trump.

En ese sentido, Petro resaltó que durante su gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, ha habido "1.446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida".

El presidente estadounidense Donald Trump en Pacific Palisades, Los Ángeles, California, el 24 de enero, y el mandatario colombiano Gustavo Petro en Cali, Colombia, el 9 de septiembre de 2023. Foto: Mandel Ngan / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump en Pacific Palisades, Los Ángeles, California, el 24 de enero, y el mandatario colombiano Gustavo Petro en Cali, Colombia, el 9 de septiembre de 2023. Foto: Mandel Ngan / AFP

"Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".

Igualmente afirmó que nunca ha sido "hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia", pero que no acepta "imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios".

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Con el mensaje de hoy, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado también la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes.

Al respecto, Petro, que es un crítico de esa operación, afirmó hoy que "no es cierto que con misiles sobre lancheros se esté luchando contra narcoterroristas".

