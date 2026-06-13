El ambiente festivo que acompaña a la Copa del Mundo 2026 dejó una escena poco habitual en Boston, donde un agente del Departamento de Policía local sorprendió a decenas de aficionados al mostrar sus habilidades con un balón de fútbol en plena celebración del Fan Fest.

El momento ocurrió en la City Hall Plaza, donde seguidores de distintas nacionalidades se congregaron para participar en las actividades organizadas alrededor del torneo. En medio de la multitud, el oficial tomó un balón y comenzó a realizar dominadas, manteniéndolo en el aire durante varios segundos ante la mirada de los asistentes.

La demostración provocó aplausos, vítores y muestras de entusiasmo por parte de los aficionados, quienes rodearon al agente mientras este participaba del ambiente mundialista que se vive en la ciudad.

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El propio Departamento de Policía de Boston compartió el video en sus redes sociales y destacó la convivencia entre sus elementos y los asistentes al evento. La corporación señaló que la presencia de la Copa del Mundo ha permitido estrechar la relación con la comunidad y celebrar junto a aficionados locales e internacionales durante las actividades del Fan Fest.

La escena rápidamente ganó notoriedad en plataformas digitales, donde usuarios destacaron tanto la destreza del oficial con el balón como el ambiente de camaradería que caracteriza a las celebraciones paralelas al Mundial 2026.

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Community policing looks a bit different when the @FIFAWorldCup is in town! Our officers celebrated alongside fans, both international and local, during Day 1 of @FWC26Boston Fan Fest on City Hall Plaza! pic.twitter.com/KmxHAwAoHx — Boston Police Dept. (@bostonpolice) June 13, 2026

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gs